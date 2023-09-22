В Челябинске маршрутный ПАЗ врезался в трамвай

Маршрутка протаранила трамвай в Ленинском районе Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 22 сентября, на улице Новороссийской, недалеко от Челябинского завода металлоконструкций.
ПАЗ маршрута №22 врезался в следовавший в попутном направлении трамвай. В результате ДТП было остановлено движение электротранспорта.
Вероятно, водитель ПАЗа заворачивал на парковку, так как за трамвайной линией располагаются стоянка и офисные помещения обслуживающей этот автобусный маршрут компании. Почему он решил не пропускать трамвай, неизвестно.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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