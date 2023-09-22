В Челябинске маршрутный ПАЗ врезался в трамвай

Маршрутка протаранила трамвай в Ленинском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 22 сентября, на улице Новороссийской, недалеко от Челябинского завода металлоконструкций.

ПАЗ маршрута №22 врезался в следовавший в попутном направлении трамвай. В результате ДТП было остановлено движение электротранспорта.

Вероятно, водитель ПАЗа заворачивал на парковку, так как за трамвайной линией располагаются стоянка и офисные помещения обслуживающей этот автобусный маршрут компании. Почему он решил не пропускать трамвай, неизвестно.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»