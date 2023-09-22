В центре Челябинска продлили ограничение движения

Автомобильные пробки не уйдут из центра Челябинска до конца следующей недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с продолжением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы.

Из-за ремонтников до 25 сентября прекращено движение по улице Работниц. Кроме того, до 29 сентября ограничено движение по Свердловскому проспекту в районе домов №№ 39 – 41.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям и по возможности объезжать участки, на которых проводятся работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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