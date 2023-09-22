В пригороде Челябинска велосипедист бросился наперерез полицейской погоне

В Сосновском районе нетрезвый велосипедист начал разборки с полицией, гнавшейся за нарушителем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ГАИ вынуждены были задержать жителя Сосновского района, помешавшего полицейской погоне. Момент задержания сняли на видео очевидцы.

Оказалось, что инспекторы ГИБДД пытались нагнать автомобиль без государственных номеров. Но на пешеходном переходе автомобиль с включенными сиреной и проблесковыми маячками вынужден был притормозить: дорогу переходил спешившийся с велосипеда мужчина.

Однако заботу о своей безопасности южноуралец не оценил. Вместо этого он внезапно ударил велосипедом в бампер полицейского автомобиля, после чего попытался убежать. «Недопустимые действия пешехода вызвали у полицейских обоснованные подозрения, и они были вынуждены прекратить преследование автомобиля, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» представителей полиции. – Сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Установлено, что 36-летний южноуралец находился в состоянии алкогольного опьянения».

Кстати, при задержании мужчина оказал полицейским сопротивление. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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