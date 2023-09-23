«Трактор» терпит третье поражение подряд

В Москве челябинский «Трактор» уступил «Спартаку» в овертайме – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет на 19-й минуте встречи открыл челябинец Александр Рыков. При минимальном отрыве гостей команды и ушли на перерыв.

Второй период матча хозяева оставили за собой: на 25-й минуте Шейн Принс сравнивает счет. А уже на второй минуте третьей двадцатиминутки он же выводит «Спартак» вперед после грубой ошибки голкипера «черно-белых» Зака Фукале – 2:1.

Впрочем, торжествовали хозяева недолго. Уже на 45-й минуте встречи Антон Бурдасов восстанавливает равновесие, зарабатывая, как оказалось, хотя бы одно очко для «Трактора».

В основное время клубы не смогли выяснить, кто сильнее. И лишь в овертайме Павел Порядин поставил точку – 3:2 в пользу «Спартака». Это третье подряд поражение челябинских хоккеистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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