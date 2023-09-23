«Магнитка» упустила победу в Череповце

Магнитогорский «Металлург», ведя 3:0, проиграл череповецкой «Северстали» – 4:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на 1-й минуте встречи Максим Карпов с подачи Макара Хабарова вывел «Металлург» вперед – 1:0.

Через полторы минуты Жан-Себастьен Ди, получив шайбу от Никиты Гребенкина, увеличил отрыв. А на 6-й минуте матча Денис Зернов утроил преимущество «Магнитки». С таким счетом команды и ушли на первый перерыв.

Но во втором периоде хозяева сумели переломить ситуацию. На 23-й минуте встречи Адам Лишка отыгрывает одну шайбу. Четыре минуты спустя Александр Скоренов сокращает отставание до минимума.

На 5-й минуте третьего периода Данил Аймурзин сравнивает счет. А пять минут спустя Никита Седов уже выводит «Северсталь» вперед – 4:3. Но в начале 58-й минуты матча Максим Карпов сравнивает счет, оформляя дубль, – 4:4.

Все решилось в серии послематчевых буллитов, где удача оказалась на стороне череповчан – 5:4.

Челябинск, Виктор Елисеев

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