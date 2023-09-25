В Челябинске изменят популярный трамвайный маршрут

Трамвай №5 в Челябинске временно изменит маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», работы на трамвайной линии на узле у монтажного колледжа завершаются. Работы на узле у трамвайного депо №1 продолжаются.

В связи с этим до 5 утра 30 сентября закрыто движение трамваев на участке: Трамвайное депо № 1 – Российская.

Трамвай №5 на время ограничений направят по двум маршрутам. Часть вагонов будут следовать по схеме: ЧЭМК – Горького – Первой Пятилетки – Трамвайное депо № 1. Часть трамваев №5 по схеме: ЧЭМК – Кирова – Вокзал.

Горожан просят быть внимательными при пользовании трмваями данного маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»