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Понедельник, 25 сентября 2023, 12:07 мск

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Челябинец Владимир Иванов защитил титул чемпиона России по бадминтону

Владимир Иванов из Челябинска завоевал золото чемпионата России по бадминтону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России, финальные матчи личного чемпионата России 2023 года завершились во Владивостоке.

Свои титулы сохранили Евгения Косецкая из Татарстана, став 9-й раз подряд чемпионкой в одиночке, челябинец Владимир Иванов и москвич Иван Созонов в мужской паре и Алина Давлетова из Башкирии в женской паре (в партнерстве с Мальковой, на прошлом чемпионате – с Косецкой). Чемпионом России в одиночном мужском впервые стал Сергей Сирант из Татарстана.

«Этот чемпионат показал, что молодые подтянулись к основному составу, отметила главный тренер сборной России Клавдия Майорова. – Ну а ветераны, такие как Созонов, смогли показать отличный результат. Думаю, ему помог старт тренерской карьеры. Взглянув на игру новыми глазами, он понял, насколько важна концентрация и был собран и мотивирован, что позволило взять два золота. Его партнер Иванов всегда отличался хорошей мотивацией и выдавал максимум, на который был готов, ну и на этот раз Созонов был ему под стать в этом отношении».

Челябинск, Виктор Елисеев

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