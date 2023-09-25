Экоактивисты насчитали в Челябинске больше полусотни погибших деревьев

Более 50 деревьев погибло в скверах Челябинска из-за отсутствия ухода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десятки погибших деревьев активисты общественного объединения «Эко-Standart» обнаружили в ходе экологического рейда на территории двух скверов. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.

24 погибших дерева челябинцы насчитали в сквере по улице Академика Макеева 5а, 27 погибших деревьев в сквере на пересечении улиц Академика Королева и Петра Сумина.

Согласно государственному контракту на благоустроенных территориях подрядчиком должен был производиться своевременный полив и уход за новыми саженцами, а также высаженными клумбами. Сумма госконтракта составила более 6 миллионов рублей. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель из Магнитогорска.

«В результате полного или частичного отсутствия ухода за вновь высаженными саженцами и растениями погибло 12 лип, 4 хвойника, 4 дуба, 6 тополей и рябина. Более того, согласно госконтракту на протяжении всего период должен был осуществлять уход за газонами и клумбами, но как мы видим, даже этого не происходило или происходило значительно реже, чем того требует график, приложенный в контракте. На проведение данных работ по благоустройству из бюджета готовы были выделить 15 миллионов рублей. Требуем от представителей администрации объяснения по сложившейся ситуации, в частности, по отсутствию контроля за подрядчиком по выполнению условий контракта», – заявили активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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