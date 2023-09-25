Жителям Челябинской области предложили донести монеты до банков

Южноуральцы могут сдать в банки накопившуюся мелочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБРФ по Челябинской области, всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет в регионе с 25 сентября по 8 октября. В течение двух недель у жителей региона будет возможность избавиться от накопившейся мелочи – сдать ее в коммерческие банки.

Монеты можно обменять на купюры или зачислить на счет. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты. Условия обмена монет необходимо уточнить в банках, которые принимают участие в акции.

«Акция пройдет для того, чтобы вернуть монеты различных номиналов в денежный оборот. Как правило, мелочь оседает у людей в копилках и кошельках, поскольку чаще всего при расчетах используются бумажные деньги. А тем временем монеты необходимы для размена в торговых точках или в общественном транспорте. Для оперативности обмена мелочи перед походом в банк монеты можно рассортировать по номиналам», – комментирует заместитель управляющего отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Организаторы акции отмечают, что на данный момент в обороте находится почти 71,8 миллиарда монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей.

Отнести мелочь можно в кредитные организации, которые расположены на территории 31 города Южного Урала. Принимать монеты будут в 128 отделениях банков и их филиалах. Некоторые кредитные организации в этот период отменят комиссию за сдачу монеты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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