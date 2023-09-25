Каждое второе животное, погибшее от бешенства на Южном Урале, было домашним

В Челябинске стартовала неделя бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с начала 2023 года (по данным на 15 сентября) в Челябинской области зафиксирован 21 случай заболевания бешенством среди животных, из них только 5 животных были бездомными и 6 дикими. Остальные 10 животных проживали у человека.

В преддверии всемирного дня борьбы с бешенством, который ежегодно отмечается 28 сентября, Челябинская ветстанция проводит бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства.

Акция пройдет с 25 сентября по 1 октября 2023 года в помещении участковой ветеринарной лечебницы по адресу: Челябинск, ул. Университетская набережная, 52.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно на сайте: www.ветлечебница74.рф, www.vetlechebnica74.ru и по телефону: 214-14-14. Участковая ветеринарная лечебница принимает ежедневно с 8:30 до 20:00.

«Напоминаем, что бешенство приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы, характеризуется водобоязнью, светобоязнью, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек», – рассказали представители ведомства.

Эксперты предупреждают, что бешенство – это особо опасное вирусное заболевание с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Если человек не пройдет курс антирабических прививок, то погибнет.

Единственный способ обезопасить себя и своего питомца – провести вакцинацию против бешенства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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