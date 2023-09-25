В челябинском микрорайоне до конца сентября отключат горячую воду

В микрорайоне Чурилово временно отключат горячее водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с подключением нового детского сада в микрорайоне «Яблочный» и реконструкцией теплотрассы с увеличением диаметра с 500 до 700 миллиметров, с 27 по 30 сентября будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Чурилово.

Всего под отключение попадает 105 многоквартирных домов и 9 социальных учреждений, расположенных по следующим адресам:

улица Зальцмана 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48; улица Трашутина 9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

улица 1-я Эльтонская 11, 13, 42, 44, 46, 48;

улица 2-я Эльтонская 18, 20, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63б, 65, 67, 69;

улица С. Герасимова 23, 25, 27, 29; 10-1 Лобинский пер., 1, 2, 3, 3а;

улица К. Духова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

детские сады № 44 (К. Духова 25), №30 (Зальцмана 24), №32 (Зальцмана 12), №367 (2-я Эльтонская 22б);

школа №116 (филиалы – 2-я Эльтонская 16а, 16б, К.Духова 8);

детская поликлиника №8 (Трашутина 18), поликлиника №8 (Трашутина 20).

Представители городских властей приносят извинения за временные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»