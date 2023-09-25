Заболеваемость коронавирусом выросла на Южном Урале на треть

За неделю заболеваемость COVID-19 выросла в Челябинской области на 34%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 18 по 24 сентября) зарегистрирован 351 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекции. Это на 34% больше, чем неделю назад.

Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 91,17% в структуре. Рост отмечался во всех возрастных группах, за исключением младших и средних школьников (7-14 лет).

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 505 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения – 12 тысяч 154,2).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»