В Челябинской области отправили в СИЗО ММА-шника, нанесшего смертельный удар бойцу СВО

19-летнего спортсмена, обвиняемого в гибели участвовавшего в СВО южноуральца, отправили за решетку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, такое решение суд принял после вмешательства руководства силового ведомства.

Напомним, трагедия произошла на позапрошлой неделе, когда челябинец приехал в поселок Новокаолиновый (Карталинский район), чтобы прибраться на могилах родственников.

С весны этого года 37-летний мужчина принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». В августе приехал в отпуск. 15 сентября отправился в Карталинский район.

Здесь он встретился с одноклассниками. По словам родственников челябинца, вечером мужчина с земляками недолго посидели в баре. Когда они вышли, к компании подошел молодой человек и схватил за волосы одну из бывших в компании женщин.

Южноуралец вступился за одноклассницу, вспыхнул конфликт. Его более молодого участника пытались успокоить, сказали, что мужчина принимал участие в СВО, но это его только раззадорило. В итоге он нанес удар в горло мужчине, после чего тот упал и ударился головой об асфальт.

По словам супруги пострадавшего, его оппонент после этого даже не подумал оказать челябинцу помощь. Лишь когда к месту драки прибежала мать южноуральца, его перенесли в местный медпункт, куда и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, 17 сентября он скончался.

В отношении нанесшего роковой удар 19-летнего карталинца, как оказалось, занимавшегося ММА, возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Столь мягкая квалификация произошедшего возмутила родных погибшего, о чем они и рассказали в социальных сетях. История очень быстро получила распространение в СМИ.

После этого в ситуацию вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. Обвинение переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сегодня, 25 сентября, в отношении спортсмена суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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