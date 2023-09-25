«Трактор» вырвал победу у «Лады» в овертайме

Челябинский «Трактор» в гостях обыграл «Ладу» в овертайме – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белые» приехали в Тольятти после трех поражений подряд. Не слишком удачными были и игры против «Лады» в этом сезоне: в трех встречах челябинцы сумели одержать лишь одну победу.

В итоге обе команды играли достаточно осторожно. Что не могло не сказаться на счете: в основное время ни один из клубов не смог отметиться заброшенной шайбой.

Все решилось в овертайме, и здесь гости оказались более удачливы. Менее чем за две минуты до окончания овертайма Семен Дер-Аргучинцев пробил-таки голкипера «Лады» – 1:0, и «черно-белые» увозят из Тольятти такие нужные два очка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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