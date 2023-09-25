В Ярославле магнитогорский «Металлург» уступил «Локомотиву» -1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды долго раскачивались, и в первом периоде никто так и не смог распечатать ворота соперников.

Лишь под конец второго периода Рушан Рафиков, реализовав большинство, вывел хозяев вперед – 1:0.

В заключительной двадцатиминутке ярославцы продолжили осаждать ворота «Магнитки». И на 50-й минуте Максим Березкин увеличил отрыв от гостей – 2:0. А спусти три минуты после броска Павла Красковского преимущество «Локомотива» стало и вовсе недостижимым – 3:0.

На 55-й минуте встречи Михаил Грасс сократил отставание гостей, но на большее магинитогорцев не хватило – 3:1 в пользу ярославцев, и «Металлург» терпит второе поражение подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»