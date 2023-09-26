В Магнитогорске перед судом предстанет курьер телефонных мошенников, кинувший подельника

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за хищение 1,6 миллиона рублей у пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, молодой человек был участником мошеннической схемы. Его неустановленный соучастник по телефону сообщал гражданам, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит в банке по генеральной доверенности от их имени. В свою очередь, 18-летний магнитогорец должен был получить от жертв аферы деньги и перечислить на банковский счет, указанный подельником.

В июне 2023 года в сети мошенников попалась пенсионерка, которой телефонный мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил пожилой женщине о попытке оформления кредита на ее имя и потребовал снять все средства с имеющихся у нее банковских счетов для дальнейшей передачи банковскому курьеру. Это было нужно сделать, по словам «силовика», чтобы провести экспертизу денежных купюр и найти доказательства возможной причастности к преступлению сотрудников банков.

Пенсионерка обналичила имевшиеся на счетах 1,6 миллиона рублей и передала молодому человеку, который прибыл за деньгами в качестве курьера и взамен передал договор банковского вклада для якобы проведения дальнейших экспертных исследований в рамках несуществующего уголовного расследования.

Получив деньги, он начал увлеченно их тратить, в том числе приобрел мотоцикл стоимостью 110 тысяч рулей. К моменту задержания у него оставалось меньше половины от похищенной суммы: полицейские изъяли 741 тысячу рублей и мотоцикл, на который наложен арест.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Его решения южноуралец будет дожидаться в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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