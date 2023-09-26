В Магнитогорске стая псов набросилась на школьницу

На магнитогорскую школьницу напала стая собак, на которых давно жалуются местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 сентября, в Ленинском районе Магнитогорска.

По словам матери пострадавшей девочки, ее 9-летняя дочь гуляла на детской площадке около дома №124 на улице Вокзальной.

Когда школьница отошла от площадки на пару метров, ее окружили собаки из стаи, которую выгуливала какая-то женщина. Большие псы начали лаять на ребенка, а потом набросились на него: девочку укусили за колено и порвали ягодицу.

«Хочу заметить, что дочь внимание собак никак не привлекала: не махала руками, не лезла к ним – просто проходила рядом, это со слов ребенка. Это подтвердили и свидетели данного инцидента», – приводит «Верстов.Инфо» слова женщины. При этом горожанка утверждает, что хозяйка собак просто смотрела на то, как животные набрасываются на девочку, пока та не закричала. А когда к месту ЧП прибежала мать пострадавшей, еще и начала огрызаться, заявив, что та хочет убить ее собак.

Женщина вызвала к месту инцидента скорую медицинскую помощь и полицию. В УМВД по Магнитогорску сообщили о начале проверки по заявлению горожанки.

Следует отметить, что жители Ленинского района Магнитогорска уже не раз жаловались на эту стаю собак и их хозяйку. По словам горожан, никаких замечаний по поводу опасности псов женщина просто не воспринимает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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