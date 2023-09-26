«Челябинского маньяка» оставили за решеткой

Челябинцу, 14 лет державшему у себя похищенную им женщину, продлили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска продлили меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летнему жителю поселка Смолино.

Напомним, челябинца задержали в начале августа этого года – после того, как в полицию пришла женщина, рассказавшая, что южноуралец 14 лет удерживал ее в плену.

По словам пленницы, она познакомилась с челябинцем в 2009 году на вокзале. Он заманил 19-летнюю девушку к себе домой в поселке Смолино. Следующие 14 лет он держал ее в комнате частного дома, регулярно насилуя. Сначала женщин было две, но одну из них он убил в 2011 году, тело расчленил и закопал в погребе.

После того, как пленница смогла освободиться, мужчину задержали, предъявив обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Он признал себя виновным в убийстве, но похищение и насилие отрицает, утверждая, что женщина жила с ним и вступала в сексуальные отношения исключительно добровольно.

Отметим, матери челябинца тоже предъявлено обвинение в похищении: она жила в доме и все знала, но не предприняла никаких мер. Однако суд решил оставить 72-летнюю пенсионерку на свободе.

В СИЗО южноуралец должен был пробыть до 30 сентября. Но суд решил продлить меру пресечения, оставив челябинца за решеткой до 30 декабря сего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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