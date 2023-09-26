В Челябинске в десятый раз стартует «Джаз на большом органе»

Детище Владимира Хомякова вновь выходит на челябинскую сцену.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, с 27 сентября по 1 октября в Челябинске пройдет X Международный фестиваль «Джаз на большом органе».

«Уникальный фестиваль стирает все границы условностей в мире музыки, позволяя органу раскрыть свои необъятные возможности. Инициатор и художественный руководитель фестиваля – знаменитый челябинский органист, Народный артист России Владимир Хомяков. Его детище появилось на свет в 2004 году. Это была смелая идея, позволяющая южноуральцам познакомиться с искусством именитых российских и зарубежных органистов», – напоминают в концертном объединении.

Сейчас стилистические рамки фестиваля продолжают расширяться. В этом году фестиваль откроет главный органист и хранитель органа Зала «Зарядье» (Москва) Лаба Лабзина, которая, к слову, участвовала в первом фестивале «Джаз на большом органе». В Зале «Родина» она сыграет 27 сентября в 19:00.

Вместе с ней на сцену выйдут Игорь Гольденберг (орган, Москва), Алексей Круглов (саксофон, Москва), Олег Юданов (ударные, Архангельск).

28 сентября в 19:00 зрители познакомятся с глубоким и бархатным голосом Тины (джаз-вокал, Армения), выпускницы Ереванского государственного колледжа эстрадно-джазового искусства. Незабываемые музыкальные мгновения слушателям также подарят пианист, органист, импровизатор, преподаватель Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки Вячеслав Золотовский, молодой московский барабанщик, композитор, бэндлидер Дмитрий Сафонов и органистка Анна Бакунц (Армения).

Продолжится фестивальная программа 29 сентября в 19:00 под звуки тувинского ансамбля ALASH, участники которого открывают слушателю традиционные тувинские мелодии, привнося в них современную энергетику и яркую подачу.

На сцену также выйдут один из наиболее интересных представителей московской джазовой сцены, пианист, органист, флейтист с широким спектром музыкальных интересов и идей Владимир Нестеренко и органный мастер Челябинской филармонии России Владимир Хомяков. Также в этот день сыграют Николай Куликов (гитара, Москва) и Алексей Беккер (ударные, Москва).

30 сентября в 18:00 вместе с главным участником музыкального праздника – органом – прозвучат саксофон, труба, валторна, тромбон и перкуссия.

Традиционный праздничный гала-концерт объединит всех участников Международного фестиваля «Джаз на большом органе» на одной сцене. В этот музыкальный вечер зрителей ждет как классический джаз, так и свежие, неожиданные импровизации.

Завершится большой праздник музыки 1 октября в 18:00 на сцене Центра креативных индустрий концертом Нового Художественного Ансамбля Льва Гутовского и Владимира Хомякова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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