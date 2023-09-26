В пригороде Челябинска хозяин в наказание изрезал пса газонокосилкой

Жители Челябинской области пытаются спасти собаку, покалеченную хозяином.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жители Коркино обнаружили у своих ворот искалеченного лабрадора.

«В дежурную часть Отдела МВД Россия по Коркинскому району поступило сообщение о том, что в деревне Шумаки неизвестный поранил собаку триммером для стрижки газона. Взволнованные жители просили помощи, так как собака истекала кровью. По указанному адресу выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы полиции», – уточнили в силовом ведомстве.

Полицейские находились рядом, присматривая за животным, искали ветеринарную клинику, где могут оказать помощь. Общими усилиями удалось найти ветеринарный госпиталь в городе Челябинске и связаться с его представителем. Полицейскими собака была доставлена в ветеринарное учреждение, где ей оказали всю необходимую помощь.

Также сотрудники полиции установили мужчину, причинившего ранения собаки. Им оказался 57-летний местный житель, который уже дал объяснения по факту произошедшего сотрудникам полиции. В ходе работы полицейские установят объективную картину произошедшего и примут решение в соответствии с действующим законодательством.

По словам коркинцев, хозяин пса наказал его таким жестоким образом за то, что тот укусил его.

Челябинск, Виктор Елисеев

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