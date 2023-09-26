Министру экологии Челябинской области назначили заместителя

В министерстве экологии Челябинской области назначили нового замминистра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, им стал Иван Кинев, занимавший до этого должность начальника управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

Иван Кинев родился в 1987 году в Красноармейском районе. В 2008 закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция.

Работал менеджером, юрисконсультом, на административно-хозяйственных должностях, в том числе в банковской сфере. В 2013-2018 годах был главой Озерного сельского поселения.

В 2018 году пришел работать в мэрию Челябинска, став сначала начальником отдела муниципально-жилищного контроля, а затем заместителем руководителя управления ЖКХ. Но в 2020 году возглавил управление экологии и природопользования администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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