Челябинцев избавили от необходимости доплачивать при переезде из аварийного жилья

При переселении из ветхо-аварийного жилья в Челябинске перестанут требовать доплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, депутаты приняли сегодня, 26 сентября, соответствующие изменения в Положение о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в городе Челябинске.

Из документа исключили пункты, предусматривавшие оплату собственником изымаемого аварийного жилого помещения разницы в стоимости объектов недвижимости в случаях, когда цена предоставляемого взамен жилья выше того, что изымается.

По сути, муниципальный нормативный акт привели в соответствие с условиями действующих федеральных и областных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда, настаивающими на необходимости признания равноценными предоставляемое и изымаемое жилые помещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»