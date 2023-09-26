Обычная не справляется: в Челябинской области предложили возродить вечерние школы

Власти Челябинской области обеспокоились неспособностью девятиклассников сдать общегосударственный экзамен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2022-23 учебного года с выпускным экзаменом не справились около 3 тысяч выпускников девятых классов Южного Урала. И половина из них вряд ли сможет пересдать ОГЭ. Об этом заявили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«В Челябинской области на пересдачу (ОГЭ – выпускной государственный экзамен по итогам освоения программы основной школы – первых девяти классов – прим. РИА «Новый День») в нынешнем году пошли порядка 3 тысяч детей, – рассказала чиновница. – Предварительно, около 1,5 тысяч человек не пересдаст экзамены и останется на следующий год. Ребята не смогут поступить в вуз или ссуз, потеряют время; не все из них трудоустроятся. Кто-то, к сожалению, попадает в поле зрения правоохранительных органов».

Это-то и натолкнуло г-жу Гехт на мысль о возврате в «светлое прошлое». «В системе советского образования работали вечерние школы, – вспоминает высокопоставленная чиновница. – Уже повзрослевшие подростки, которые все-таки решили закончить общеобразовательную школу, могли, не стесняясь, сесть за парты. Современным несостоявшимся выпускникам пойти, по сути, некуда».

Чтобы решить проблему, можно создать специальные классы или «что-то подобное», предложила вице-губернатор.

Проводился ли анализ, почему почти 10% девятиклассников не смогли справиться с экзаменами, Гехт не уточняет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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