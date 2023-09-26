В Челябинской области школьница осталась без доступа к айфону после общения с незнакомкой

15-летняя жительница Агаповского района стала жертвой виртуальных мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Агаповскому району обратилась жительница одного из местных поселков. Женщина сообщила, что ее 15-летняя дочь стала жертвой дистанционных мошенников.

Девочка решила установить в одном из мессенджеров программу для просмотра новых видео с популярной медиаплатформы. Пройдя по ссылке, которая пришла на телефон, она связалась с неизвестной ей девушкой, которая сообщила, что для просмотра необходимо выполнить ряд действий. Подросток сделала под диктовку, все, что ей говорили, и в итоге обнаружила, что ее айфон заблокирован.

Чтобы разблокировать его, она взяла еще один гаджет, принадлежавший младшей сестре, и вновь под диктовку той же девушки выполнила все указания. В итоге заблокированным оказался и телефон сестры, так как в результате своих действий девочка перерегистрировала айфоны на другого собственника.

Чтобы разблокировать аппараты, «куратор» потребовала перевести 10 тысяч рублей. Девочка рассказала обо всем маме, которая и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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