Челябинские клиники выплатят семье погибшей пациентки больше двух миллионов рублей

В Челябинске суд взыскал с частной клиники и городской больницы компенсацию за смерть женщины после пластической операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска частично удовлетворил иски вдовца и дочери жительницы Сургута к частному медицинскому центру «Медеор» и городской больнице №6.

Трагедия произошла в 2020 году, когда 46-летняя женщина решила пройти в частной клинике Челябинска процедуру липосакции. После операции она почувствовала себя плохо, помочь ей медики оказались не в состоянии. Сургутчанку госпитализировали в городскую больницу №6, где она и скончалась.

По факту смерти женщины возбудили уголовное дело, которое было прекращено за истечением срока давности. А супруг и дочь погибшей подали в суд иски о компенсации морального вреда: с клиники требовали по 2 миллиона рублей каждый, столько же – с хирурга, проводившей операцию, и по полмиллиона рублей каждый – с городской больницы.

В хоте расследования и судебного процессы медицинская экспертиза установила, что скончалась женщина в результате развившегося после операции сепсиса. При этом медики не сразу диагностировали заражение, в частной клинике затянули с направлением пациентки в городскую больницу, а там не слишком торопились с лечением. Так что гибель женщины стала результатом ошибок в действиях врачей. С экспертами согласился и суд.

В «Медеоре» вину за смерть пациентки признали, но сумму компенсации признали слишком большой (поначалу супругу и вовсе предложили выплатить 50 тысяч рублей). Представители медицинских учреждений отмечали, что супруги прожили в браке всего год, общих детей у них не было. Что касается дочери погибшей, та к тому времени уже была совершеннолетней и вряд ли могла понести серьезные финансовые потери из-за смерти матери, отмечали представители ответчиков.

В итоге суд удовлетворил иски родных погибшей частично. С «Медеора» в пользу обоих истцов взыскали по 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение (164 тысячи рублей) и на медицинское вмешательство (123 тысячи рублей). ГКБ №6 должна выплатить компенсацию морального вреда – по 200 тысяч рублей каждому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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