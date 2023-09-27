В Челябинске огласили приговор магнитогорцу, жестоко расправившемуся с незнакомым автомобилистом

Хулигана, по пьяни зарезавшего незнакомого водителя в Магнитогорске, приговорили к 13 годам колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в областном суде оглашен приговор в отношении 22-летнего жителя Магнитогорска, признанного виновным в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.

Напомним, трагедия произошла вечером 14 января прошлого года на проспекте Ленина в Магнитогорске. 35-летний предприниматель на своем автомобиле ехал вместе с пассажиром в автосервис, когда на дорогу выбежал молодой человек. Он вел себя явно неадекватно, бросился на лобовое стекло машины. Водитель вышел из салона, чтобы выяснить, в чем дело. Тогда магнитогорец выхватил нож и несколько раз ударил мужчину.

Автомобилист умер в больнице от острой массивной кровопотери. Хулиган же, когда его задержали, заявил, что не помнит, как убивал, так как был сильно пьян. Своей вины он так и не признал.

Суд приговорил магнитогорца к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования супруги и родной сестры погибшего о компенсации морального вреда на общую сумму 2,5 миллиона рублей удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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