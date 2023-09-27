В России белое вино стало популярнее красного

Бело вино в России стали покупать чаще, чем красное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доля продаж белого вина у российских дистрибьютеров превысила 50%. Таковы данные крупных игроков рынка.

Так, в июне-августе текущего года 57% от общих натуральных продаж тихих вин у SimpleWine пришлось на белые вина, свидетельствует исследование газеты «Ведомости». У Ladoga она чуть меньше, но также больше половины – 55%. При этом летом 2019 на белое вино у тех же дистрибьютеров пришлось 48% и 41% соответственно.

Годовая динамика также свидетельствует о постепенном увеличении спроса на белые вина. И если в 2019 году SimpleWine реализовала 209,4 тысячи литров, то в прошлом году вдвое больше – 425,9 тысячи литров. Доля белого вина в продажах Ladoga выросла с 37% в 2019 до 49% в 2022 году. У Fort она увеличилась с 46% до 50%, розового – с 5% до 8%, тогда как доля красного сократилась с 50% до 42%.

Среди причин роста популярности эксперты называют появившуюся в мире моду на легкие белые вина, снижение сезонности его потребления (раньше этот напиток предпочитали, в основном, летом), а также рост основной аудитории этого продукта в России – женщин 18-34 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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