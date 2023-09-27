Экс-директор челябинского Горсада имени Пушкина отделался условным сроком

В Челябинске вынесли приговор бывшему руководителю Городского сада имени Пушкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал бывшего директора МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» Игоря Клеина виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, Игорь Клеин возглавил структуру в 2019 году. Он заменил Ольгу Попову, против которой возбудили уголовное дело по подозрению в халатности при передаче в аренду участков под киоски в подземных переходах Челябинска.

Однако в феврале 2022 года его самого задержали после обысков в учреждении. Через несколько дней после предъявления обвинения в получении взятки он уволился.

Суд признал челябинца причастным к восьми эпизодам получения взятки и пяти эпизодам злоупотребления полномочий. Он приговорен к 7,5 годам лишения свободы условно с условным сроком в 5 лет. Кроме того, ему придется выплатить штраф в 5 миллионов рублей. Также Клеин лишен права занимать должности муниципальной и государственной службы в течение четырех лет после отбывания наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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