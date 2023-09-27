Движение в центре Челябинска ограничат до конца недели

Движение по улице Российской в Челябинске временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.

«До 2 октября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Российская и Северная (в районе бассейна «Электрометаллург» по правой крайней полосе при движении в сторону улицы Труда)", – уточнили представители городской администрации.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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