Из Златоуста бегут врачи. В ситуацию вмешался региональный минздрав

Министр здравоохранения Челябинской области едет в Златоуст на фоне массового увольнения хирургов из местной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экстренный визит министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой в Златоуст должен состояться в пятницу, 29 сентября. Эту информацию подтвердили в стенах ведомства.

В планах министра – встреча с руководством больницы Златоуста и коллективом медицинского учреждения.

На прошлой неделе в социальных сетях жители города пожаловались на массовое увольнение хирургов из местной клиники. «У нас в городе беда, – рассказала жительница Златоуста. – Уволились либо в процессе увольнения все хирурги, выполняющие экстренные операции в городе. С июня месяца из экстренной хирургии уволились 4 хирурга из 7».

По словам горожанки, руководство больницы не предприняло ни единой попытки остановить массовый исход врачей. Жителей беспокоит, что из-за противоречивой финансовой политики топ-менеджмента клиники и недостаточного уровня заработной платы Златоуст может остаться и вовсе без узких специалистов. «Скоро в городе некому будет аппендицит прооперировать. Будем ездить в Миасс или Челябинск. Я считаю, это дно. Если сейчас смолчать, вскорости в городе останутся одни ФАПы и бабки-повитухи», – сетует автор обращения.

В ходе визита в Златоуст с ситуацией попытается разобраться г-жа Ткачева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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