Подростков-южноуральцев задержали за похищение мужчины

В Челябинской области четверым молодым людям предъявлены обвинения в похищении мужчины и разбойном нападении.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, о преступлении силовики узнали после того, как обнаружили в социальных сетях видеоролик, где несколько подростков избивают мужчину.

Пострадавшему угрожали пистолетом, заставили раздеться и привязали к дереву, обвиняя его в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Впрочем, как подчеркнули в силовом ведомстве, информация о совершении им половых преступлений объективного подтверждения не нашла.

По факту нападения возбудили уголовное дело по признакам похищения человека и разбоя. В рамках расследования следователи вместе с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержали четырех местных жителей в возрасте от 17-ти до 18-ти лет. В настоящее время в зависимости от роли каждого им уже предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений.

В ходе следствия установлено, что летом 2023 года молодые люди, двое из которых несовершеннолетние, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили мужчину и вывезли в лес на территории Копейска, где, угрожая оружием, связали его веревкой и, осыпая оскорблениями, избили. На теле пострадавшего зафиксированы множественные телесные повреждения.

Мотивом совершения преступлений стал конфликт между одним из 18-летних парней и похищенным из-за ревности.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, проводится комплекс следственных и процессуальных действий по закреплению доказательственной базы и установлению причастности обвиняемых к совершению других преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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