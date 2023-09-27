В Магнитогорске маршрутчик пообещал пассажиру воткнуть в него нож

Из-за замечания водитель маршрутки набросился на магнитогорца с бранью и угрозами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во вторник, 26 сентября, в одном из маршрутных такси Магнитогорска. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях, подкрепив рассказ коротким видео.

По словам одной из пассажирок микроавтобуса, поездка в маршрутке была далека от комфортной: водитель все время громко говорил по телефону, агрессивно вел себя на дороге, подрезая другие автомобили.

Пожилой мужчина сделал маршрутчику замечание, но в ответ услышал нецензурную брань и угрозы. Среди прочего водитель пообещал воткнуть в мужчину нож. Когда женщина решила вступиться за пассажира, то получила свою долю ругани.

Что касается пожилого пассажира, маршрутчик, по словам женщины, в конце концов высадил его из салона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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