Прокуратура начала проверку замерзающего детского сада в Саткинском районе

В южноуральском детском саду, на который пожаловались родители, нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура организовала проверку по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав воспитанников детского сада в поселке Сулея.

Напомним, ранее в паблике «Текслер, помоги» мать одного из воспитанников дошкольного учреждения пожаловалась на низкую температуру в помещениях организации. По словам женщины, детей приводят в детский сад в теплой одежде. Спят они, практически не раздеваясь. «Нашей администрации просто наплевать на детей! Экономят на детях! В яслях попы моют холодной водой, утром приводишь детей, холодище стоит. Когда обогреватель нагреет всю группу? К обеду?», – возмутилась автор обращения.

«По результатам надзорных мероприятий в деятельности дошкольного образовательного учреждения выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», – заявили в прокуратуре.

В частности, установлено, что в одной из игровых комнат дошкольного учреждения температура воздуха не в полной мере соответствовала требованиями законодательства о допустимых параметрах температурного режима (незначительно ниже установленных параметров).

В связи с выявленными нарушениями Саткинской городской прокуратурой заведующей детским садом внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, по указанному факту территориальными органами следственного управления СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. Ход и результаты указанной проверки также находятся на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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