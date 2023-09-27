«Трактор» в упорной борьбе уступил «Салавату» в Уфе

В очередном матче выездной серии «черно-белые» проиграли «Салавату Юлаеву» – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и снова челябинские хоккеисты не смогли преодолеть «проклятье третьего периода».

Первые два игровых отрезка «черно-белые» выглядели весьма достойно, хотя и пропустили первыми.

На 15-й минуте Николай Кулемин на пятаке челябинцев подобрал шайбу, ушел вправо, освободился от защитника и с неудобной руки распечатал ворота Зака Фукале – 1:0 в пользу хозяев.

Но на 20-й минуте встречи «Трактор» реализовал большинство. Сначала Альберт Яруллин мощно бросил по воротам уфимцев, но попал в щитки вратаря. Николай Антипин первым успел к отскочившей шайбе, и сравнял счет – 1:1.

Второй период активно начали хозяева. На 22-й минуте встречи Александр Шаров после прострела Кулемина отправил шайбу в дальний угол ворот гостей – 2:1. А уже через две минуты Владислав Ефремов в меньшинстве увеличил разрыв – 3:1.

А вот концовка периода осталась за челябинцами. Сначала Михаил Котляревский поставил точку в штурме ворот уфимцев точным ударом с пятака – 2:3 на 38-й минуте встречи. А через минуту с небольшим оказавшийся на пятачке «Салавата» Александр Рыков не оставил шансов голкиперу хозяев – 3:3.

Но, увы, и сегодня челябинцы не смогли ничего сделать с преследующим их в этом сезоне «проклятьем» третьего периода. Уже на 41-й минуте матча Николай Кулемин оформляет дубль – 4:3 в пользу уфимского клуба. И все попытки «черно-белых» сравнять счет заканчиваются ничем.

Наконец, на 58-й минуте Зак Фукале покидает ворота «Трактора». Но и вшестером челябинцам ничего не удается. А за 57 секунд до финальной сирены Никита Зоркин броском из средней зоны поражает пустые ворота гостей – 5:3 в пользу «Салавата Юлаева».

Челябинск, Виктор Елисеев

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