«Магнитка» потерпела третье поражение подряд

Магнитогорский «Металлург» уступил «Куньлуню» в серии буллитов – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в подмосковных Мытищах, на домашней арене китайского клуба, начался атаками гостей, и уже на второй минуте встречи Александр Петунин с подачи Григория Дронова и Романа Канцерова выводит «Магнитку» вперед – 1:0.

На 10-й минуте периода Егор Коробкин удваивает преимущество гостей, замкнув розыгрыш Павла Акользина и Егора Яковлева – 2:0.

Второй игровой отрезок оказался безголевым. А в третьем периоде хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» сумели переломить ход игры. На 50-й минуте матча Брэндон Ип сокращает отставание хозяев. А на 58-й минуте встречи Зак Лесли восстанавливает равновесие – 2:2.

Овертайм команды отыграли насухо, так что выяснять, кому достанутся 2 очка, пришлось в серии буллитов. И здесь лучшими оказались китайские армейцы. Итог – 3:2 в пользу «Куньлуня», и это третье подряд поражение магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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