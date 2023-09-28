Южный Урал покинули серые цапли

Серые цапли снялись с насиженных мест в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», серые цапли, которые провели лето на Тесьминском водохранилище, отправились на зимовку. Холодное время года эти птицы, в основном, пережидают вдали от родных мест – в Африке к югу от Сахары.

Хотя небольшая часть размещается на зимние стоянки в низовьях впадающих в Черное море рек, Северном Причерноморье, Крыму, а иногда в дельте Кубани.

Летят цапли обычно по ночам и на большой высоте. И отличить их в воздухе просто – по характерному «горбатому» силуэту в виде латинской буквы S, отмечают сотрудники заповедника.

Зато цапля, выслеживающая добычу, может практически слиться с окружающим фоном и стоять так довольно долго, причем зачастую на одной ноге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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