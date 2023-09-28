В Челябинске не стали менять бизнес-омбудсмена

Александр Гончаров сохранил пост уполномоченного по правам предпринимателей Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 сентября, Законодательное собрание Челябинской области утвердило в должности регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова. Чиновник будет занимать этот пост третий срок подряд.

Напомним, Гончаров стал первым бизнес-омбудсменом Челябинской области в конце 2012 года, еще в бытность главой региона Михаила Юревича. После этого он благополучно пережил уже две смены губернаторов: в 2014 году Юревича на этом посту сменил Борис Дубровский, в 2019 Дубровского – Алексей Текслер.

Ранее пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона можно было занимать на протяжении двух пятилетних сроков. Однако в августе текущего года это ограничение сняли.

Александр Гончаров родился в 1959 году в Челябинске. Окончил Уральский государственный университет физической культуры по специальности «тренер – преподаватель». Там же получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1975 году на заводе им. Орджоникидзе учеником токаря, совмещая с обучением в школе рабочей молодежи.

В 1988 году одним из первых организовал кооператив, который осуществлял свою деятельность до 1998 года. В 1993 году был избран председателем совета директоров ОАО «Миаасстальк».

1999-2001 гг. – первый заместитель генерального директора ООО «Интерзлак». 2001-2004 гг. – первый заместитель генерального директора ООО «МТК-Холдинг». 2004-2006 гг. – генеральный директор ООО «Промен». 2007-2008 гг. – генеральный директор ООО «МТК – Холдинг». С 2008 г. – генеральный директор ЗАО «Тальк-Промресурс».

В 2012 году стал бизнес-омбудсменом, покинув кресло исполнительного директора Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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