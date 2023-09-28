Дело челябинки, дважды выбросившей собаку из окна, отправили в суд

В Челябинске направили в суд уголовное дело о жестоком убийстве той-терьера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительный акт в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель.

В ходе расследования установлено, что 31 мая текущего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой по улице Островского в Челябинске, обиделась на собаку породы той-терьер и со всей силы выбросила ее с балкона третьего этажа.

Увидев, что животное еще живо, она вышла на улицу, подобрала собаку в пакет, вернулась в квартиру и вновь сбросила с балкона. От полученных повреждений пес скончался.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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