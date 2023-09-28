В Челябинской области запретили продажу подросткам газовых зажигалок

На Южном Урале ввели запрет на продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, соответствующий закон принят на сегодняшнем заседании регионального парламента.

Документ предлагает установить запрет на розничную продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, так как они могут использоваться подростками для сниффинга.

«Сниффинг – форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в ряд товаров хозяйственно-бытового назначения, в том числе баллончики для заправки зажигалок или сами зажигалки, баллончики для работы портативных туристских газовых плит и другие, – напомнили в пресс-службе законодательного собрания. – Вещества, используемые для сниффинга, при вдыхании вызывают нарушения деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сердечные аритмии вплоть до внезапной остановки сердца».

По данным МВД России, от сниффинга ежемесячно погибает до 10 несовершеннолетних детей. В Челябинской области в 2021-2023 годах зафиксировано 5 случаев отравления токсическими соединениями газообразных веществ с летальным исходом.

Из 85 субъектов РФ ограничения по распространению среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, установлены в 45 регионах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»