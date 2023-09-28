Самокатчик, влетевший в группу челябинских школьников, отделался небольшим штрафом

В Челябинске прекратили расследование дела водителя самоката, сбившего на тротуаре 11-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение в полиции приняли после того, как судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что школьник в результате наезда серьезно не пострадал.

Напомним, инцидент произошел в Челябинске в середине августа нынешнего года. По словам матери пострадавшего, электросамокат с двумя парнями неожиданно налетел на группу школьников, шедших по тротуару. При этом ехавшие на нем молодые люди даже не пытались уйти от столкновения.

Одного из мальчиков транспортное средство повалило на тротуар. Когда ребенок оказался на земле, лихачи, вместо того чтобы помочь, бросили детям: «Что вы тут ходите посреди дороги».

Лишь вечером школьник рассказал родителям о произошедшем, так как испытывал сильную боль. Спустя примерно месяц водителя электросамоката нашли. Им оказался 25-летний горожанин. В отношении челябинца возбудили административное дело. Однако теперь его расследование прекратили, так как судмедэксперты серьезных повреждений у пострадавшего школьника не обнаружили.

Такое решение возмутило мать ребенка. Получается, если кто-нибудь подбежит к человеку сзади и ударит самокатом, его привлекут за хулиганство, рассуждает женщина. А если кто-то на таком же самокате просто въедет в толпу, и у людей, как и в первом случае, будут гематомы и ссадины, ему ничего не будет.

«Так у нас скоро самокатчики-извращенцы появятся, которым делать нечего: «О, поехали бабок сбивать». Поездили, повъезжали в людей, чтобы несильно, без переломов – повеселились…" – возмущается челябинка.

Впрочем, самокатчик все-таки не ушел от наказания, отмечают в ГИБДД: за то, что он ехал на самокате с «пассажиром», южноуральцу придется заплатить 800 рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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