В Челябинске вынесли окончательный приговор автомобилисту, сбившему уходившего от полицейской погони байкера

Приговор челябинцу, вмешавшемуся в полицейскую погоню, вступил в силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд оставил без изменений приговор 32-летнему горожанину, подставившемуся под мотоцикл уходившего от экипажей ДПС байкера.

Напомним, трагедия произошла в июне 2021 года в Курчатовском районе Челябинска. Тогда патруль ГИБДД заметил на улице мотоциклиста без шлема.

Как рассказали стражи порядка в суде, сначала они решили не останавливать молодого человека, хотя езда без шлема – уже нарушение. Но когда они заметили, что байкер игнорирует красный свет светофора, попытались догнать и остановить его. Увидев спецмашину со включенными сиреной и проблесковыми маячками, челябинец увеличил скорость и попытался уйти от полиции. Он проносился на красный, несколько раз вылетал на встречную полосу, опасно маневрировал между автомобилями и едва не сбил пешехода.

Закончилось все, когда мужчина, работавший в такси, на своей «Шкоде» преградил лихачу дорогу. В итоге байкер погиб. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мотоциклист был нетрезв.

В мае нынешнего года Курчатовский районный суд приговорил автомобилиста к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, в течение двух лет он не имеет права управлять автомобилем.

Также в качестве компенсации морального вреда он должен выплатить отцу погибшего 300 тысяч рублей, матери и младшему брату – по 250 тысяч рублей.

Теперь это решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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