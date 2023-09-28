В Челябинске на ряде заправок ограничили продажу топлива

Челябинцы рассказали об ограничении продажи популярного топлива на некоторых заправках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о продаже не более 10 литров топлива в одни руки появились на нескольких АЗС Челябинска. Об этом южноуральцы сообщают в социальных сетях.

По словам автомобилистов, ограничения распространяются не на все марки, а только на бензин АИ-95 и дизельное топливо.

Напомним, в первой половине сентября в России начался резкий рост цен на топливо. Лишь после заявлений правительства о готовности к кардинальным мерам рост замедлился. 21 сентября федеральный кабинет министров ввел бессрочный запрет на экспорт бензина и дизеля, после чего цены на биржах начали снижаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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