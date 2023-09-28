Ученые обеспокоены резким ускорением таяния ледников в Швейцарии

Швейцарские ученые заявили о «катастрофических» темпах таяния альпийских ледников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние два года объем ледников в Швейцарии сократился примерно на 10%. Об этом заявили ученые Швейцарской академии наук в докладе, подготовленном Центром мониторинга ледников GLAMOS.

По оценкам исследователей, объем ледовых шапок сократился в 2022 году на 6%. В нынешнем году сокращение составило еще 4%. «Два экстремальных года подряд привели к обрушению крупных ледниковых языков и полному исчезновению более мелких скоплений льда», – констатируют эксперты. Эти объемы сопоставимы с сокращением, произошедшим с 1960 по 1990 годы, обеспокоенно заявляют ученые.

Уже сейчас, отмечают в GLAMOS, Швейцария лишилась примерно 1 тысячи небольших ледников, и наступает время для более крупных.

Причинами этого процесса стали малоснежные зимы и летняя жара. Так, в этом году снег начал таять на 2-4 недели раньше обычного из-за слишком жаркого июня. А в прошлом месяце температура ниже нуля была зафиксирована на рекордной высоте в 5 тысяч 300 метров. Это значит, заявляют исследователи, что на вершинах швейцарских Альпов были плюсовые температуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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