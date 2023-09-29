Промышленность Челябинской области продолжает расти

Челябинская промышленность наращивает обороты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс промышленного производства (ИПП) региона в январе-августе текущего года стал равен 111,8%.

При этом рост показали 2 группы ИПП: водоснабжение, водоотведение и прочее (+4,6%), а также обрабатывающие производства (+14,5%).

Вместе с тем, следует отметить снижение темпов прироста промышленного производства в регионе. Так, если по итогам января-апреля текущего года ИПП равнялся 107,2% против 106,3% за январь-март, в январе-мае – 108,6%, а по итогам первого полугодия – 110,3%, в январе-июле прирост составил 1%, а по итогам января-августа – только 0,5%.

По темпу роста ИПП за январь-август 2023 в сравнении с АППГ Челябинская область находится на 16-м месте среди субъектов РФ и разделяет 2-е место со Свердловской областью в УрФО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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