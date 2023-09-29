Каждый четвертый южноуралец ни за что не сядет в общественный транспорт

Четверть жителей Челябинской области не видят себя в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство южноуральцев считают, что общественному транспорту региона не хватает четкого расписания. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты опроса, организованного телеграм-каналом «Глав-Индекс».

Организаторы исследования решили выяснить, что могло бы подвигнуть жителей Южного Урала отказаться от личного автомобиля и пересесть на трамвай, троллейбус или автобус.

Самым популярным ответом стал «четкое и удобное расписание общественного транспорта». Его выбрали 51% участников опроса. 29% готовы забыть о личном авто лишь после полного обновления подвижного состава общественного транспорта и остановочной инфраструктуры. А 26% респондентов и вовсе заявили, что их ничто не заставит передвигаться по городу на общественном транспорте.

Только 16% в качестве причины пересадки на автобусы и электротранспорт назвали экономическую выгоду, которая могла бы появиться при создании системы льгот и скидок при оплате проезда. 9% опрошенных считают, что согласились бы передвигаться на общественном транспорте после создания грамотно организованных перехватывающих парковок для личных автомобилей.

5% уверены, что к отказу от передвижения на собственной машине может подтолкнуть лишь организация максимальных неудобств для движения по центральным и деловым частям города на личном авто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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