Зампрокурора одного из районов Магнитогорска задержали по делу о наркотиках

Зампрокурора одного из районов Магнитогорска задержали в рамках дела экс-полицейских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителя прокурора Ленинского района подозревают в причастности к сбыту наркотиков. Женщину задержали в четверг, 28 сентября, в рамках расследования уголовного дела, среди фигурантов которого несколько бывших полицейских.

Напомним, весной нынешнего года в Магнитогорске задержали двух сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД города, занимавшихся торговлей запрещенными веществами. На них вышли через девушку-закладчицу, в телефоне которой нашли их номера.

Один из задержанных – родственник зампрокурора. Он, как пишет 74.ru, и дал показания на женщину, рассказав, что сбывал полученные от нее наркотики. Хотя по информации силовиков, есть и другие доказательства ее причастности.

Горожанка во время допроса категорически отрицала, что имеет отношение к запрещенным веществам. По ее словам, наркотики у нее в доме могли остаться после бывшего мужа, умершего полгода назад и также служившего в полиции.

По некоторым данным, женщину уже уволили из прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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