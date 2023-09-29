В Челябинске проверят муниципального перевозчика после видео с курящим водителем

Госавтоинспекция проверит компанию-перевозчика, на сотрудника которой пожаловались челябинцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГИБДД Челябинска проверит МУП «Служба организации движения». Эту информацию подтвердили в силовом ведомстве.

Причиной проверки стало появившееся в среду, 27 сентября, в социальных сетях видео, на котором видно, как водитель автобуса курит и разговаривает по телефону во время движения.

По словам авторов видео, происходило все в автобусе маршрута №2.

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что за разговоры во время движения водитель автобуса уже привлечен к административной ответственности. Теперь проверка ждет компанию-перевозчика, обслуживающую этот маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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