Жители уральского поселка обвинили торговцев скандального рынка в домогательстве несовершеннолетних

Жители поселка Кременкуль в пригороде Челябинска обвинили сотрудников внезапно выросшего под их боком рынка в домогательстве несовершеннолетних. А так же заявили об угрозах, поступающих в адрес взрослых.

Как уже сообщал «Новый День», «рыночный» скандал в Сосновском районе разгореля после того, как власти Челябинска закрыли долгие годы действовавший в городе Каширинский рынок. Его территорию отдали под застройку, а торговцам предложили переехать на рынок «Караван», но там все сразу не заладилось.

Соседство не понравилось жителям микрорайона «Парковый Премиум». В ходе конфликта торговцы перекрыли дорогу, ведущую в жилой массив, в дело вмешался следственный комитет.

Тогда рынку предложили другое место – в Кременкуле. Но и обитатели этого поселка новым соседям оказались не рады. Кременкульцам не понравилось, что решение было принято без учета их мнения, что территория вплотную прилегает к жилым домам, что для стоянки фур вырубили 8 гектаров леса и так далее. К ситуации снова пришлось подключаться Следственному комитету. 19 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Но рынок не закрыли. Против выступили собственники участка, на котором в мгновение ока выросли многочисленные торговые ряды.

Теперь же, по словам жителей поселка, дело получило совсем уж пугающий оборот. Об этом они сообщили в очередном обращении к главе СК России Александру Бастрыкину.

«На рынке стоит 180 фур. На территорию села заехало более 500 гостей из ближнего зарубежья. Невозможно удержать 500 человек за забором! Никаких полицейских (обещанных дополнительно властями. – прим. РИА «Новый День») не появилось», – возмущаются южноуральцы.

В очередной раз терпение у местных жителей лопнуло после того, как 27 сентября один из «гостей» стал приставать к несовершеннолетней девочке. «Подошел к ней, начал знакомиться. Потом сел с ней в маршрутку, начал гладить по волосам. Другие пассажиры попросили ее не трогать, сказали, что она несовершеннолетняя. Но это его не остановило, – рассказывает мать ребенка. – Когда они приехали в поселок, он пошел за ней, говорил: «Давай я тебя провожу до дома». Ребенок забежал в магазин и боялся оттуда выходить. Было написано заявление в полицию, но до сих пор меня не уведомили о том, что предпринято».

По словам женщины, случай с ее дочерью может быть не первым и не последним. Причем мужчина не скрывал, что работает на том самом рынке и зазывал туда ее дочь, обещая «подарок», рассказала жительница поселка.

Родители крайне обеспокоены. «Детей у нас много. Я не могу ее встречать и провожать до дома, потому что я работаю. И ребенок через весь поселок самостоятельно идет домой, потому что общественный транспорт к нам не ходит», – говорит женщина.

Впрочем, были уже столкновения и с взрослыми жителями Кременкуля. Так, одна из авторов обращения рассказала, что один из приезжих, вероятно, также занятый на рынке, толкнул ее, когда они встретились на тропинке, а когда она высказала недовольство, показал ей угрожающий знак.

Жители Кременкуля требуют обеспечить их безопасность с привлечением добровольных народных дружин и полиции. До разрешения ситуации с рынком, на закрытии которого они продолжают настаивать. «Сам глава района нам говорил, что рынок незаконен. Но закрыть его они не могут, – недоумевают южноуральцы. – Разве это не противоречие?»

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»