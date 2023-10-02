Магнитогорец заявил о грабеже, чтобы скрыть от жены проигрыш на ставках

Жителя Магнитогорска осудили за заведомо ложный донос о совершенном грабеже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 30-летнего местного жителя виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В мае 2023 года мужчина пришел в дежурную часть отдела полиции и заявил, что на него напали несколько человек, избили и забрали 20 тысяч рублей, а также сотовый телефон «Айфон Х».

Однако во время доследственной полицейские выяснили, что никакого нападения не было. Деньги и смартфон мужчина проиграл на ставках и обратился в полицию, чтобы скрыть это от жены.

Теперь ему придется заплатить еще и штраф в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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