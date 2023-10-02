В Кыштыме второкласснику распороли щеку в школе

Ученику кыштымской школы повредили щеку во время перемены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 29 сентября, в школе №3.

По словам матери школьника, ей позвонила классный руководитель сына и попросила забрать ребенка. «Говорит, что он пошел в туалет, а там у кабинки не было дверной ручки. Вместо нее торчал штырь, – цитирует женщину «Кыштымский рабочий». – Другой мальчик был в кабинке, а потом с силой открыл дверь. Как раз в это время мой сын подошел к той самой двери. Штырь попал прямо в щёку и разорвал ее».

В школе мальчика обработали рану и заклеили пластырем. В больнице, куда его отвезла мать, ребенку наложили на рану четыре шва. Кстати, как рассказала горожанка, ручку к двери в туалете прикрутили еще до того, как она приехала за сыном. «Сын сказал, что ручки на двери не было давно. Получается, чтоб ее прикрутили, должен был сначала пострадать ребенок??? Если бы мой сын был чуть ниже ростом, то этот штырь попал бы ему в глаз или в висок. Страшно подумать, что могло быть еще хуже. А на лице теперь шрам останется», – возмущается женщина.

Теперь семейство собирается обратиться в суд, чтобы компенсировать моральный ущерб и расходы на лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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